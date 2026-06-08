ВСУ атаковали поезд Москва – Симферополь

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

В Крыму один человек погиб при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд

По его словам, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры состава не пострадали. В настоящее время решается вопрос их доставки в пункт назначения на автобусах.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшему он пожелал сил и выздоровления. Отмечается, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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