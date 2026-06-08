ВСУ атаковали поезд Москва – Симферополь

По его словам, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры состава не пострадали. В настоящее время решается вопрос их доставки в пункт назначения на автобусах.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшему он пожелал сил и выздоровления. Отмечается, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

