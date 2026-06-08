СМИ: Евродепутаты от Союза Сары Вагенкнехт направились в Москву
Депутаты Европейского парламента Рут Фирманих и Михаэль фон дер Шуленбург от Союза Сары Вагенкнехт направились в Москву, сообщает Focus.
По данным издания, парламентарии заявили, что своей поездкой они намерены «продолжить разговорный контакт», начатый в 2025 году во время своего визита по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией.
Политики из ФРГ встретятся с представителями Администрации президента России и депутатами Госдумы. Евродепутаты указали, что эскалация напряженности с Москвой наносит ущерб прежде всего Берлину и Европейскому союзу.
Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европейский союз допустил ошибку, сделав ставку на политическую и дипломатическую изоляцию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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