По данным издания, парламентарии заявили, что своей поездкой они намерены «продолжить разговорный контакт», начатый в 2025 году во время своего визита по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией.

Политики из ФРГ встретятся с представителями Администрации президента России и депутатами Госдумы. Евродепутаты указали, что эскалация напряженности с Москвой наносит ущерб прежде всего Берлину и Европейскому союзу.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европейский союз допустил ошибку, сделав ставку на политическую и дипломатическую изоляцию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

