Израиль: Иран выпустил вторую волну ракет, ведется перехват
Тегеран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (израильская армия).
«Системы противовоздушной обороны в настоящее время выявляют и перехватывают угрозы», — следует из заявления. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе израильского города Хайфа на севере страны.
По сообщению центрального штаба военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать на атаку. ВКС КСИР заявил об ударе по израильской авиабазе Рамат Давид баллистическими ракетами.
Кроме того, крупнейшая проиранская вооруженная группировка в Ираке пригрозила атаковать объекты США, если они атакуют Иран.
Израиль на фоне атаки закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также закрыл свое воздушное пространство Катар. Следом это сделал и сам Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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