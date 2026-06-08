Израиль: Иран выпустил вторую волну ракет, ведется перехват

«Системы противовоздушной обороны в настоящее время выявляют и перехватывают угрозы», — следует из заявления. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе израильского города Хайфа на севере страны.

По сообщению центрального штаба военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать на атаку. ВКС КСИР заявил об ударе по израильской авиабазе Рамат Давид баллистическими ракетами.

Кроме того, крупнейшая проиранская вооруженная группировка в Ираке пригрозила атаковать объекты США, если они атакуют Иран.

Израиль на фоне атаки закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также закрыл свое воздушное пространство Катар. Следом это сделал и сам Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

