СМИ: Окружение Путина продолжает летать на иностранных бизнес-джетах
Ближайшее окружение президента России Владимира Путина, включая топ-менеджеров государственных корпораций и подсанкционных бизнесменов, продолжает приобретать и использовать иностранные бизнес-джеты, несмотря на действующие ограничения, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, для обхода санкций применяется сеть посредников: самолёты Bombardier и Gulfstream выкупаются на вторичном рынке, оформляются через юрисдикции, не присоединившиеся к санкциям, такие, как ОАЭ, Оман, Казахстан, ЮАР, и затем переходят к российским владельцам.
Газета отмечает, что до начала конфликта с Украиной российские бизнесмены регулярно пользовались услугами европейских операторов из Швейцарии, Люксембурга и Сан-Марино, однако после введения санкций были выстроены новые схемы поставок.
Ранее стало известно, что в России стало больше долларовых миллиардеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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