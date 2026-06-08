СМИ: Окружение Путина продолжает летать на иностранных бизнес-джетах

По данным издания, для обхода санкций применяется сеть посредников: самолёты Bombardier и Gulfstream выкупаются на вторичном рынке, оформляются через юрисдикции, не присоединившиеся к санкциям, такие, как ОАЭ, Оман, Казахстан, ЮАР, и затем переходят к российским владельцам.

Газета отмечает, что до начала конфликта с Украиной российские бизнесмены регулярно пользовались услугами европейских операторов из Швейцарии, Люксембурга и Сан-Марино, однако после введения санкций были выстроены новые схемы поставок.

Ранее стало известно, что в России стало больше долларовых миллиардеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

