Сначала увидим 70: Когда рубль ослабнет до «выше ста» за доллар
Рубль сейчас аномально крепкий, но, когда цены на нефть начнут снижаться, произойдет обратная ситуация, заявил НСН Ярослав Кабаков.
Курс доллара может дойти до 70 рублей, но потом рубль начнет падать – до конца года возможны значения выше ста, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Курс доллара на международном рынке Forex (данные ICE) 14 апреля опустился ниже 75 рублей впервые с 30 января, достигая на минимуме отметки 74,78 рубля. Кабаков предположил, по какой траектории курс будет двигаться дальше.
«Есть несколько причин. Во-первых, мы видим, что растут цены на биржевые товары. Во-вторых, Минфин решил перенести действие бюджетного правила, что создает волатильность на валютном рынке. Но даже при дальнейшем укреплении мы увидим ослабление по рублю в долгосрочной перспективе. Есть предпосылки даже ниже текущих значений по валютной паре доллар-рубль. Вполне вероятно, что мы увидим 74, есть прогнозы до 70 рублей за доллар. Если говорить про горизонт в 12 месяцев, это аномально низкие значения. Если цены на нефть начнут снижаться, произойдет обратная ситуация. У нас уже была похожая ситуация несколько лет назад, когда рубль был по 55-56 рублей за доллар. После этой аномалии мы увидели ослабление выше ста рублей за доллар. Вполне вероятно, что мы столкнемся с похожей ситуацией, как только цены на энергоносители начнут снижаться», - предупредил он.
Со своей стороны, старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин назвал и другие причины «нормализации» курса.
«Ключевой момент – это нормализация ситуации с процентными ставками по юаням на российском межбанковском рынке. В марте мы наблюдали некоторое ослабление рубля, несмотря на рост цен на нефть по известным причинам. Ослабление было обусловлено дисбалансом в юанях, это было связано и с сокращением предложения со стороны Минфина. Теперь курс приходит в норму, так как сейчас это именно вариант нормы. Пока сложно сказать, до каких значений может падать доллар», - добавил собеседник НСН.
Справедливый по базовым экономическим показателям курс доллара - 65–68 рублей, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
