Футболист Эриксен находится в сознании и ждет обследования

Это произошло после того, как спортсмен упал на поле во время товарищеского матча с украинской командой во втором тайме при счете 2:1 в пользу датчан. Игру пришлось остановить. Встреча продолжилась позже.

Эриксена в 2021 году во время матча Евро-2020 против Финляндии пережил остановку сердца. Ему оказывали экстренную помощь около 15 минут, после чего госпитализировали. Пока вопрос о продолжении карьеры 34-летнего футболиста открыт. Многое будет зависеть от обследования, которое должно назвать причину произошедшего в матче против сборной Украины.

