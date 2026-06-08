Футболист Эриксен находится в сознании и ждет обследования

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен находится в сознании после падения, сообщает «Российская газета».

Перенесший сердечный приступ Эриксен забил гол за сборную Дании

Это произошло после того, как спортсмен упал на поле во время товарищеского матча с украинской командой во втором тайме при счете 2:1 в пользу датчан. Игру пришлось остановить. Встреча продолжилась позже.

Эриксена в 2021 году во время матча Евро-2020 против Финляндии пережил остановку сердца. Ему оказывали экстренную помощь около 15 минут, после чего госпитализировали. Пока вопрос о продолжении карьеры 34-летнего футболиста открыт. Многое будет зависеть от обследования, которое должно назвать причину произошедшего в матче против сборной Украины.

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Фото: Instagram/ chriseriksen8
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