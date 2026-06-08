СМИ: В Сочи тысячи людей не могут улететь домой
В аэропорту Сочи наблюдаются огромные задержки в обслуживании пассажиров, сообщает Tekegram-канал Mash.
Тысячи людей не могут улететь домой с 5 июня из-за атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. За это время воздушная гавань открывали всего на восемь минут.
Из-за толп ломаются лифты, кто-то падает в обморок — в залах стоит духота. По словам пассажиров, свободных стульев нет, люди лежат на полу на собственных полотенцах и ковриках, стойки информации забиты, а табло пустые. На прилёт задержаны 39 рейсов, на вылет 37, ещё 17 отменены.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что пассажиров обеспечили водой и выставили дополнительные места для отдыха и ожидания рейсов. Людей стараются дополнительно информировать по задержкам, а рейсы выпускают в порядке очереди.
Ранее в Сочи обломки беспилотника повредили маршрутку с пассажирами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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