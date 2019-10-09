Экспорт прибил рост. Экс-министр экономики объяснил ухудшение прогноза Всемирного банка
Бывший министр экономики Андрей Нечаев предупредил в эфире НСН, что следующий год может стать особенно тяжелым для России.
Всемирный банк в очередной раз понизил прогноз относительно роста российской экономики. Там считают, что он составит только 1% вместо ожидаемых 1,2%. При этом Всемирный банк понижает прогноз по России уже четвертый раз в течение 2019 года. К примеру, в январе рост экономики в стране по итогам года оценивался в 1,5%.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что причинами замедления отечественной экономики стали падение экспорта, а также снижающиеся доходы населения.
«Я тоже, как Всемирный банк, не вижу оснований для оптимизма. По первому полугодию, по средним оценкам, где-то 0,7%, плюс буквально в последние пару месяцев резко сократился экспорт, который был основным драйвером экономического роста в этом году, поскольку реальные доходы населения падают. В этом году они опять зримо упали, потребительский спрос перестает быть фактором экономического роста. В целом, добавлю, что с 2013 года падают реальные доходы населения с поправкой на инфляцию. Макроэкономическая ситуация выглядит пока не слишком оптимистично.
Плюс один процент лучше, чем минус один процент. Конечно, это те темпы роста, которые не позволяют решать серьезные социальные задачи. Недавно правительство внесло в Госдуму бюджет. Он, я бы сказал, более чем консервативный и весьма скромный. С другой стороны, мы, безусловно, проигрываем соревнование со странами-конкурентами. Хотя эксперты и предрекают наступление рецессии в мировой экономике в следующем году, но пока в Америке темпы в 2,5-3 раза выше, с Китаем даже неловко себя сравнивать с их 6%», - сказал собеседник НСН.
Экс-министр добавил, что в случае начала мировой рецессии ситуация в России, скорее всего, только усугубится.
«Официальный прогноз 1,5% рост ВВП, но что 1,5%, что 1% – все это в пределах ошибки округления. Если прогнозы относительно рецессии в мировой экономике оправдаются, для России это, конечно, будет достаточно тяжелое испытание. В этой ситуации и капиталы уходят с развивающихся рынков, и цены на основные сырьевые товары падают. Но главная причина нашей затяжной рецессии, болтания вокруг нуля, не только во внешних шоках и внешних факторах, потому цена на нефть сейчас более чем благоприятная, а в том, что у нас нет нормального инвестиционного климата, нет защищенности собственности, нет конкуренции из-за чрезмерного огосударствления экономики», - заключил Нечаев.
Отметим, что Всемирный банк ожидает в 2020 году российской экономике на уровне 1,7% на фоне смягчения фискальной и монетарной политики.
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