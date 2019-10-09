Экспорт прибил рост. Экс-министр экономики объяснил ухудшение прогноза Всемирного банка

Всемирный банк в очередной раз понизил прогноз относительно роста российской экономики. Там считают, что он составит только 1% вместо ожидаемых 1,2%. При этом Всемирный банк понижает прогноз по России уже четвертый раз в течение 2019 года. К примеру, в январе рост экономики в стране по итогам года оценивался в 1,5%.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что причинами замедления отечественной экономики стали падение экспорта, а также снижающиеся доходы населения.

«Я тоже, как Всемирный банк, не вижу оснований для оптимизма. По первому полугодию, по средним оценкам, где-то 0,7%, плюс буквально в последние пару месяцев резко сократился экспорт, который был основным драйвером экономического роста в этом году, поскольку реальные доходы населения падают. В этом году они опять зримо упали, потребительский спрос перестает быть фактором экономического роста. В целом, добавлю, что с 2013 года падают реальные доходы населения с поправкой на инфляцию. Макроэкономическая ситуация выглядит пока не слишком оптимистично.

Плюс один процент лучше, чем минус один процент. Конечно, это те темпы роста, которые не позволяют решать серьезные социальные задачи. Недавно правительство внесло в Госдуму бюджет. Он, я бы сказал, более чем консервативный и весьма скромный. С другой стороны, мы, безусловно, проигрываем соревнование со странами-конкурентами. Хотя эксперты и предрекают наступление рецессии в мировой экономике в следующем году, но пока в Америке темпы в 2,5-3 раза выше, с Китаем даже неловко себя сравнивать с их 6%», - сказал собеседник НСН.