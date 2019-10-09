Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России

Кроме того, Всемирный банк снизил для России прогноз и по следующему году: 1,7% вместо 1,8%. При этом в 2021 году ожидается рост экономики в размере 1,8 %.

Летом в организации отмечали низкую финансовую стабильность России в случае ухудшения макроэкономической ситуации. Тогда в докладе говорилось о том, что на ситуацию негативно влияет двузначные темпы роста потребительского кредитования.

Кроме того, в числе факторов риска были названы западные санкции, низкие цены на нефть, кризис мировой торговли, сообщает Ura.ru.

