Экономист: Россияне не заметят технической рецессии в 2019 году
В эфире НСН независимый финансовый эксперт согласился с прогнозом прихода технической рецессии ранее названного Минэкономразвития срока.
Техническая рецессия, которая ожидалась в российской экономике лишь к 2021 году, может наступить уже в этом году. С таким предупреждением выступили эксперты Института экономики роста имени Петра Столыпина, пишет РБК. По их данным, на предстоящий «взрыв» указывает резкий спад малого и среднего предпринимательства в стране. Эксперты уточнили, что экономический рост в 0,5%, зафиксированный Росстатом по итогам первого квартала 2019 года, обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора.
В эфире НСН независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов согласился с прогнозом о наступлении технической рецессии в текущем году, но отметил, что для россиян она может оказаться незаметной.
«Я бы сказал, что техническая рецессия более чем возможна в этом году, потому что многие экономисты еще с конца прошлого года говорят о том, что темпы роста, которые сейчас показывает наша экономика, близки к статистической погрешности, и любые неправильные технические подсчеты могут увести нас в техническую рецессию. Вариант такой возможен, вполне вероятен, его вероятность довольно высокая. Но говорить, что это как-то сильно отразится на жизни обычного россиянина, я бы сразу не стал. Не стоит забывать о том, что, во-первых, рецессия техническая, а не фактическая, это тонкости подсчетов. Во-вторых. где-то в районе 0 ± 1-1,5% мы живём уже на протяжении двух-трех лет, и к этому состоянию своеобразной стабильности, но при этом отсутствия роста обычный граждан России уже просто привык. Поэтому каких-то глобальных изменений я одномоментно, быстро не ожидаю», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что в июне министр экономики Максим Орешкин предупредил, что из-за возможного пузыря на рынке потребительского кредитования возрастает риск рецессии в 2021 году. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласилась, заявив, что кредиты обеспечивают рост потребления и экономики в целом.
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