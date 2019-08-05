Экономист: Россияне не заметят технической рецессии в 2019 году

«Я бы сказал, что техническая рецессия более чем возможна в этом году, потому что многие экономисты еще с конца прошлого года говорят о том, что темпы роста, которые сейчас показывает наша экономика, близки к статистической погрешности, и любые неправильные технические подсчеты могут увести нас в техническую рецессию. Вариант такой возможен, вполне вероятен, его вероятность довольно высокая. Но говорить, что это как-то сильно отразится на жизни обычного россиянина, я бы сразу не стал. Не стоит забывать о том, что, во-первых, рецессия техническая, а не фактическая, это тонкости подсчетов. Во-вторых. где-то в районе 0 ± 1-1,5% мы живём уже на протяжении двух-трех лет, и к этому состоянию своеобразной стабильности, но при этом отсутствия роста обычный граждан России уже просто привык. Поэтому каких-то глобальных изменений я одномоментно, быстро не ожидаю», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в июне министр экономики Максим Орешкин предупредил, что из-за возможного пузыря на рынке потребительского кредитования возрастает риск рецессии в 2021 году. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласилась, заявив, что кредиты обеспечивают рост потребления и экономики в целом.

