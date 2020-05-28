Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики РФ

Правительство разработало план по восстановлению экономики России. Как сообщает РИА Новости, в кабмине отметили, что он состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что все пункты необходимо реализовать до конца 2021 года.

В документе отмечается, что ключевыми задачами являются повышение реальных доходов россиян, снижение безработицы, а также устойчивый рост экономики, в частности, за счёт использования новых возможностей рынка труда. Также план предусматривает необходимость развития экспорта и импортозамещения.

Напомним, общенациональный план действий по восстановлению экономики после преодоления Россией эпидемии COVID-19 ранее поручил подготовить Владимир Путин. Кабмин должен сделать это к 1 июня.