Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики РФ
Правительство разработало план по восстановлению экономики России. Как сообщает РИА Новости, в кабмине отметили, что он состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что все пункты необходимо реализовать до конца 2021 года.
В документе отмечается, что ключевыми задачами являются повышение реальных доходов россиян, снижение безработицы, а также устойчивый рост экономики, в частности, за счёт использования новых возможностей рынка труда. Также план предусматривает необходимость развития экспорта и импортозамещения.
Напомним, общенациональный план действий по восстановлению экономики после преодоления Россией эпидемии COVID-19 ранее поручил подготовить Владимир Путин. Кабмин должен сделать это к 1 июня.
К слову, Владимир Путин заявил, что считает поддержание спроса и загрузку мощностей самыми важными задачами национального плана по восстановлению экономики РФ. Такую оценку глава государства дал на совещании по ситуации на рынке труда. Как отметил российский лидер, высокая безработица как раз свидетельствует о том, что мощности экономики пока недозагружены, кроме того сохраняется существенный дефицит спроса. Президент предложил сосредоточиться на решении в первую очередь этих проблем.
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