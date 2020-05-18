«Могильщики России». Делягин заклеймил правительство за скупость

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН раскритиковал такой подход и отметил, что точно такую позицию по вопросу выделения средств занимает правительство России.

«Это классическая иллюстрация порочности бухгалтерского подхода. Обратите внимание: для этих людей не существует слово "инвестировать", для них есть только слово "потратить". Потратить ничего эффективно нельзя по определению. Бухгалтер отличается от финансового директора тем, что финансовый директор знает, что правильно выделенные деньги вернутся сторицей. А бухгалтер этого не знает. Он плачет по любой копейке, которую заставили израсходовать. И для людей, которые мыслят по-бухгалтерски, нет ничего, кроме отчаянного желания не давать деньги любой ценой. Это люди, которые сейчас правят Россией», - высказался Делягин.

По его мнению, «эффект горлышка» - не повод отказываться выделения денег, просто членам правительствам следует мыслить шире.

«"Эффект горлышка", безусловно, есть. Когда людям запретили заниматься коммерческой деятельностью, запретили, по сути дела, жить, то тем самым запретили предпринимательскую деятельность как таковую. И необходимо выделение денег не на бизнес, а на поддержание бизнеса. Необходимы инвестиции не в традиционный предпринимательский капитал, а в человеческий капитал. Необходимо выделять деньги людям на то, чтобы они жили, и бизнесу, чтобы он сохранялся, а не погибал. И это будет эффективно с точки зрения общества, потому что оно сохранится и не превратится в стаю одичалых животных.

Но одичалые руководители этого не понимают, и продолжают рассматривать эффективность не с точки зрения общества, а с точки зрения отдельно взятой фирмы. Отдельно взятая фирма в нашей ситуации, когда ей целенаправленно запретили существовать, существовать не может. Поэтому эффективность может быть не на уровне фирмы, а только на уровне общества. Но для этого нужно подняться с уровня бухгалтера мелкой фирмёшки, пусть даже именуемой правительством РФ, на уровень финансового директора народа России. И мы видим, что господа либералы на это органически не способны. Поэтому они являются могильщиками России, вне зависимости от своих частных настроений», - сказал Делягин в эфире НСН.

Экономист Василий Колташов ранее в беседе с НСН высказал мнение, что правительство сейчас «придерживает» резервы, поскольку на следующем этапе выхода экономики из кризиса расходы на её перезапуск возрастут и могут оказаться более эффективными.

