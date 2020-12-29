Чубайс рассказал о встрече с Путиным перед уходом из «Роснано»
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в эфире канала RTVI заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина «не делать его госслужащим».
По словам Чубайса, не смотря на все сообщения СМИ, он всё же встречался с Путиным перед своим увольнением из «Роснано» и российский лидер сам предложил ему стать спецпредставителем.
Чубайс отметил, что формально, спецпредставитель - это помощник президента, но он таковым не является.
«Именно об этом я просил Путина и моя просьба была услышана. Я не являюсь сотрудником администрации президента», - объяснил Чубайс, добавив, что у него «не будет дежурного набора» госслужащего, в том числе, мигалки.
После того, как в начале декабря Чубайс покинул пост главы «Роснано», президент назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями «для достижения целей устойчивого развития», сообщает RT. В секретариате ООН заявили, что с нетерпением ждут сотрудничества с Чубайсом.
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