Экс-министр экономики Нечаев сравнил уровень жизни в СССР и России
Ключевое преимущество современной экономики России в сравнении с советской – отсутствие тотального дефицита. Об этом заявил бывший министр экономики РФ, доктор экономических наук Андрей Нечаев в беседе с «Радио 1».
По его словам, если у людей в СССР и были сбережения, то они не могли ничего купить на них. Нечаев отметил, что на сегодняшний день в России можно купить практически все, что может себе позволить потребитель развитой европейской страны.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с уровнем в СССР. Как отмечал в беседе с НСН первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, заявление главы Счетной противоречит фактам.
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