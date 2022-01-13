«Олигархи и уборщицы»: В Госдуме не оценили хвастовство Кудрина улучшением уровня жизни
Кудрина надо было уволить еще за дефолт 1998 года, а потом он душил и давил инерцию, благодаря которой росли доходы, сказал Михаил Делягин.
Рост уровня жизни в России произошел в «нулевые» годы не благодаря, а вопреки деятельности экс-министра финансов Алексея Кудрина, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что с 2000-го по 2011 год, когда он был вице-премьером - министром финансов, уровень жизни в стране вырос в три раза. Кудрин назвал это «недостижимыми цифрами», отметив, что «начинали мы с очень низкого уровня».
«Этот низкий уровень был обеспечен, в том числе, и Кудриным. Насчет трех раз – это результат занижения инфляции. Опять-таки, сравнивать олигархов с уборщицами и говорить, что это некоторое «среднее», некорректно. Но самое главное, если посмотреть, как росли реальные доходы при Кудрине, тогда была инерция правительства Примакова-Маслюкова. Люди, подобные Кудрину, всеми силами душили и давили эту инерцию, и блокировали развитие страны», - подчеркнул Делягин.
По его мнению, Кудрина стоило уволить еще после дефолта 1998 года.
«В 1990-е годы Кудрин, хотя он был полностью согласен с уничтожением страны и играл в этом значимую роль, был всего лишь первым замминистра финансов. Он натворил достаточно, чтобы его уволили за дефолт 1998 года, но это не была его эпоха», - отметил парламентарий.
В числе ошибок Кудрина на посту вице-премьера – министра финансов Делягин также назвал создание финансового резерва и миллиардные траты на внешний долг.
«Так называемый финансовый резерв начал накапливать именно Кудрин в 2004 году: деньги не должны служить России, а должны служить чему угодно кроме России. В 2006 году Кудрин заплатил миллиард долларов российских денег штрафа просто за то, чтобы направить деньги не на развитие, а на досрочную выплату внешнего долга. Это была не плата за PR, а за то, чтобы направить деньги не на развитие страны, а куда угодно. Кризис 2008 года это завершил. После этого значимого роста доходов населения не было, несмотря на то, что Кудрин продолжал находиться у власти», - констатировал собеседник «Радиоточки НСН».
Алексей Кудрин в интервью ТАСС назвал большим успехом то, что Россия стала «страной с нормальной рыночной экономикой».
«Наша страна вернулась в цивилизованное русло всех рыночных стран. Программа-минимум была выполнена. В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире. Начиная с 1990-х у нас огромная предпринимательская активность (…) Мне приятно, и я горжусь тем, что, будучи вице-премьером, способствовал признанию России всеми международными организациями как страны с рыночной экономикой», - сказал Кудрин, отметив, что сейчас уровень жизни примерно на 20% выше, чем в СССР.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал «Радиоточке НСН», что заявление Кудрина о возросшем уровне жизни противоречит фактам. По его словам, примерно две трети россиян сейчас живут беднее, чем жители РСФСР более 30 лет назад.
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