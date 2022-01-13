«Олигархи и уборщицы»: В Госдуме не оценили хвастовство Кудрина улучшением уровня жизни

Рост уровня жизни в России произошел в «нулевые» годы не благодаря, а вопреки деятельности экс-министра финансов Алексея Кудрина, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что с 2000-го по 2011 год, когда он был вице-премьером - министром финансов, уровень жизни в стране вырос в три раза. Кудрин назвал это «недостижимыми цифрами», отметив, что «начинали мы с очень низкого уровня».