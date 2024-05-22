Экс-министр экономики Нечаев назвал нелепым запрет ФАС на прогнозы о росте цен

Отсутствие экспертных прогнозов не снизит реальный уровень инфляции в стране, заявил в разговоре с НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Изменение цен в магазинах вынуждает ряд экспертов подвергать сомнениям данные Росстата об инфляции, сказал в интервью НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

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Федеральная антимонопольная служба России ранее выдала предостережение из-за опубликованного в СМИ прогноза гендиректора Infoline Ивана Федякова о росте цен на «самые ходовые и дешевые продукты», сообщают «Ведомости». В статье издания отмечалось, что их стоимость может увеличиться на 10-30%. В ФАС отметили, что заявления о предполагаемом росте цен могут быть восприняты как побуждение к их повышению и спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей. Однако Нечаев назвал нелепыми подобные предостережения.

«Российские власти озабочены высокой инфляцией, понятно, что факторов роста цен в условиях наращивания оборонных расходов гораздо больше, чем их снижения. При этом многие эксперты подвергают сомнению уровень инфляции, о которой рапортует Росстат. Инфляционные ожидания – сильный фактор, поэтому ФАС решил бороться с ними. Это нелепая история – выдавать предостережения экспертам и экспертным агентствам. Они имеют право публиковать свои оценки, тем более, если данные получены какими-то методами, вызывающими уважение», - пояснил он.

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Как добавил эксперт, борьба с инфляцией не входит в обязанности ФАС. При этом отсутствие экспертных прогнозов не может повлиять на регулярное изменение цен.

«Прогноз агентств могут прочитать 0,5% населения России, а в магазин ходит 100%. Они видят, что реальная динамика цен существенно отличается от той, которую дает Росстат. Не знаю нормативные документы, которыми регулируется деятельность ФАС, но ее функция – не борьба с инфляцией, а борьба с монополизмом, который является фактором инфляции. Я бы пожелал им успехов в этой борьбе, а запрещать людям обсуждать какие-то темы в их прерогативу не входит», - заключил Нечаев.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал обоснованными претензии к «бредовым» прогнозам о росте цен. По его словам, в ФАС отреагировали не на конкретное заявление, а на его спекулятивный непрофессионализм.

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ФОТО: РИА Новости
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