Экс-министр экономики Нечаев назвал нелепым запрет ФАС на прогнозы о росте цен

Федеральная антимонопольная служба России ранее выдала предостережение из-за опубликованного в СМИ прогноза гендиректора Infoline Ивана Федякова о росте цен на «самые ходовые и дешевые продукты», сообщают «Ведомости». В статье издания отмечалось, что их стоимость может увеличиться на 10-30%. В ФАС отметили, что заявления о предполагаемом росте цен могут быть восприняты как побуждение к их повышению и спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей. Однако Нечаев назвал нелепыми подобные предостережения.

«Российские власти озабочены высокой инфляцией, понятно, что факторов роста цен в условиях наращивания оборонных расходов гораздо больше, чем их снижения. При этом многие эксперты подвергают сомнению уровень инфляции, о которой рапортует Росстат. Инфляционные ожидания – сильный фактор, поэтому ФАС решил бороться с ними. Это нелепая история – выдавать предостережения экспертам и экспертным агентствам. Они имеют право публиковать свои оценки, тем более, если данные получены какими-то методами, вызывающими уважение», - пояснил он.