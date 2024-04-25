Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что «объёмы кредитования растут, и темпы хорошие».

По словам главы государства, он находится в постоянном контакте с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции всё ещё существует.

«Мы видим тенденции – тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», - заключил Путин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году, если инфляция в стране продолжит замедляться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

