Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует

Российским властям удаётся балансировать и поддерживать объём кредитования экономики и бороться с инфляцией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что «объёмы кредитования растут, и темпы хорошие».

По словам главы государства, он находится в постоянном контакте с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции всё ещё существует.

«Мы видим тенденции – тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», - заключил Путин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году, если инфляция в стране продолжит замедляться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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