Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует
Российским властям удаётся балансировать и поддерживать объём кредитования экономики и бороться с инфляцией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что «объёмы кредитования растут, и темпы хорошие».
По словам главы государства, он находится в постоянном контакте с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции всё ещё существует.
«Мы видим тенденции – тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», - заключил Путин.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2024 году, если инфляция в стране продолжит замедляться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки
- Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует
- АТОР: Спрос на речные круизы по России в 2024 году вырос на 20%
- Гуцул обвинила Санду в возбуждении уголовного дела против нее
- Рябков: БРИКС не отказывается от создания единой валюты
- Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ
- В Барнауле отменили концерт Xolidayboy
- Губернатор Курской области запустил опрос о запрете ряда работ для мигрантов
- Путин: Нужно обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки
- Путин призвал не покрывать грядущий дефицит кадров мигрантами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru