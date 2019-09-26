Экс-министр экономики: Американцы побоятся выкупить российский «Аэрофлот»
Бывший министр экономики РФ в эфире НСН поддержал приватизацию ряда крупных российских активов, но при определенных условиях.
Министерство финансов России выступило с инициативой включить в программу приватизации на 2020-2022 годы «Аэрофлот», «Первый канал», РЖД и Государственную транспортную лизинговую компанию. Подготовкой программы занимается Минэкономразвития, отмечает «Коммерсантъ».
При этом, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил, что уже прорабатывается несколько сделок по приватизации, в том числе с иностранными инвесторами.
Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, кто бы мог поконкурировать за российские активы.
«Это вопрос к условиям приватизации - будут ли допускать иностранцев или не будут, возможно, отнесут "Аэрофлот" к стратегическим объектам или нет. В России достаточное число людей из списка Forbes, кто в состоянии это купить. Безусловно, иностранные авиакомпании могут заинтересоваться. Однако, Россия находится под санкциями, что повышает политические риски. Думаю, те же американские инвесторы вообще побояться участвовать», - сказал Нечаев.
Внесение пакетов компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в течение установленного срока. К примеру, в плане приватизации на 2017–2019 годы была указана продажа Объединенной зерновой компании, сокращение долей участия в ВТБ, «Совкомфлоте». Но до сих пор данные сделки не состоялись.
Бывший министр экономики РФ поддерживает решение по выходу государства из компаний.
«Я считаю, что, безусловно, надо уменьшать долю госсектора в экономике, которая по данным ФАС и независимых экспертов составляет порядка 70% ВВП. Поэтому приватизация, безусловно, нужна. Главное, чтобы она проходила по понятным, прозрачным и честным процедурам, а не достались все эти активы на каких-то особых условиях узкой группе лиц, приближенных к власти», - заключил собеседник.
Ранее глава Центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал в беседе НСН, к каким последствиям может привести покупка государственных акций аэропорта Шереметьево иностранными инфесторами.
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