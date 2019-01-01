Эксперт об акциях Шереметьево: «Когда продавать? Никогда!»
Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал в беседе НСН, к каким последствиям может привести покупка государственных акций аэропорта Шереметьево иностранными инфесторами.
Частные акционеры аэропорта «Шереметьево» могут продать 30% акций, чтобы на эти деньги выкупить долю государства. Об этом сообщил председатель совета директоров и совладелец аэропорта Александр Пономаренко. Он уточнил, что в случае, если найдется покупатель, то появится возможность реализовать call-опцион. Пономаренко уточнил, что доля может перейти иностранному инвестору.
Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что государство не должно соглашаться на сделку с иностранными инвесторами. По его словам, в противном случае сделка может иметь отрицательные последствия для безопасности и экономики страны.
«Конечно, в мире распространена практика частных аэропортов и даже аэропортов, принадлежащих иностранному бизнесу. Так афинский аэропорт принадлежит немецкому бизнесу. Но в случае с Россией государство едва ли должно отдавать свой пакет акций инвесторам, даже если им этого очень хочется. Во-первых потому, что это доходный бизнес и это приносит деньги. Во-вторых, потому что это стратегический объект. Здесь работает старая формула «когда продавать – никогда». Вот это тот ответ, который государство должно дать этим акционерам. Если, конечно, их лобби недостаточно сильное. Если же оно сильное, то государство отдаст им, а они купят по дешевке этот пакет и это будет полностью частная компания без государственного участия. С точки зрения российского государства, в современных условиях, когда есть еще конфликт санкций, нарастающее международное напряжение, множество точек на планете, где имеют место вооруженные конфликты, которые так или иначе возражают российской безопасности и экономике, этого, конечно, делать нельзя. Нельзя продавать акции «Шереметьево», - заявил он.
Эксперт уточнил, что точных прогнозов в этом вопросе быть не может. Колташов заявил, что все будет зависеть от того, избавилась ли Россия от либеральных стереотипов.
«У нас бывает по-разному. Дворкович лоббировал изо всех сил лет пять-семь назад вторую приватизацию. Лоббировал очень решительно, не один, а с группой бизнесменов, но эта приватизация легла под ковер и, собственно говоря, положила конец карьере некоторых чиновников. Поэтому и в данном случае возможен такой сценарий, а возможен и другой сценарий. Здесь кто кого одолеет, насколько вообще осознанной является российская политика в сфере экономики. И насколько она избавилась от либеральных стереотипов, согласно которым государство должно все ценное продать, а себе оставить сбор налогов», - пояснил эксперт.
Кроме того, по словам Колташова, покупка государственных акций аэропорта совсем необязательно приведет к росту цен на авиабилеты.
«"Шереметьево" и так дороже, чем другие аэропорты, если говорить о цене перелетов. Поэтому вполне возможна попытка поднять цены будет, но очень сложно ее реализовать, когда все-таки существует и конкуренция. Пусть она и очень ограниченная, но все же она есть. Так что пассажиры могут выбирать рейсы из других аэропортов. Здесь все же возможности рынка несколько ограничены», - сообщил он.
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