«Дачную амнистию» продлят до 2021 года

Депутаты Государственной Думы сегодня планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает Агентство «Москва».

Законопроектом предусматривается комплексное упрощение порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость.

«Дачная амнистия» — условное название Федерального закона от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», вступившего в силу 1 сентября 2006 года.

Закон установил упрощенный порядок приватизации земельных участков, находящихся в личном пользовании, включая приусадебные дома и хозяйственные строения, а также продлил сроки бесплатной приватизации муниципального жилья.

