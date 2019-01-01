«Дачную амнистию» продлят до 2021 года
Депутаты Государственной Думы сегодня планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает Агентство «Москва».
Законопроектом предусматривается комплексное упрощение порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость.
«Дачная амнистия» — условное название Федерального закона от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», вступившего в силу 1 сентября 2006 года.
Закон установил упрощенный порядок приватизации земельных участков, находящихся в личном пользовании, включая приусадебные дома и хозяйственные строения, а также продлил сроки бесплатной приватизации муниципального жилья.
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