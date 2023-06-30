«Ужасно сложно»: Шольц оценил возможное изъятие замороженных активов России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос возможного изъятия замороженных активов России является «ужасно сложным».

По его словам, в настоящее время никто не знает, как это можно осуществить.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияКонфискацияРоссияШольц

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