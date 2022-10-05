Экс-глава ЦБ предложил выпускать в России карты с турецкой платежной системой
Российским банкам надо предоставить возможность выпускать карты турецкой национальной платежной системы, сказал НСН экономист Сергей Дубинин.
Россия и Турция могут создать совместное предприятие между владельцами национальных платежных систем, чтобы беспрепятственно пользоваться банковскими услугами внутри стран, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН.
Турция предложила России использовать свою национальную платежную систему Troy, вместо карт «Мир», сообщила газета Aydinlik. Альтернатива «Миру» понадобилась в связи с тем, что пять турецких банков, принимавших эти российские карты, перестали с ними работать из-за угрозы санкций США. Дубинин предложил два варианта для сотрудничества стран в банковском секторе.
«Первый – предоставить российским банкам, которые не попали под санкции, к примеру, «Газпромбанку», возможность выпуска платежных карт турецкой национальной системы. Тогда те, кто будет приезжать в Турцию, либо, может в других странах, где эта система обслуживается, могут пользоваться банковской инфраструктурой. Второй вариант – создать совместное предприятие между владельцами национальных платежных систем, у нас, если не ошибаюсь, владелец «Банк Россия». Но здесь есть проблема в том, что у нас «Банк Россия» находится под санкциями, потому турецкая сторона может подвергнуться риску вторичных санкций. В таком случае реализовывать проект надо с другим учреждением, которое не попало под санкции», - сказал Дубинин.
Собеседник НСН отметил, что Турция заинтересована в сотрудничестве с Россией в финансовом секторе.
«На данном этапе сотрудничество между нашими странами продолжится, но Турция будет стремиться не подпадать под вторичные санкции со стороны США, ЕС. Конечно, гарантии никто не даст, что вторичных санкций не будет, хотя их вероятность не так велика. Вторичные санкции накладывают на тех, кто нарушает первичные. На платежные системы санкции не вводились, Visa и Mastercard ушли сами. Их деятельность ни Россия, ни Запад не запрещали, это были их решения», - пояснил Дубинин.
Ранее кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне могут приобретать банковские карты в Казахстане, Киргизии и Белоруссии, чтобы с их помощью расплачиваться за границей.
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