СМИ: Турция и Россия обсуждают возможность использования платежной системы Troy
Турецкая платежная система Troy может стать альтернативой российской системе «Мир». Об этом сообщает газета Aydınlık, ссылаясь на источники.
«Если с разрешения Центрального банка РФ российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или открывают счет в турецких банках, работающих в России, и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы смогут совершать покупки по этим картам в Турции», — отмечает издание.
Газета указывает, что Troy и транзакции контролирует Турция, и Вашингтону будет нелегко «найти повод для вмешательства».
Отмечается, что в Турции нет ограничений на использование россиянами других методов оплаты россиянами, однако получить карты Troy было бы выгодно «как с точки зрения распространения национальной системы Турции, так и с точки зрения непрерывности использования карт».
Центробанки России и Турции ведут плановые переговоры по платежам за энергоносители, использованию нацвалют, защите финансовых систем от санкций и, возможно, созданию линии SWAP, сообщает телеканал «360».
Ранее некоторые турецкие банки прекратили работу с картами «Мир» из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. Отмечалось, что Турция прорабатывает возможные пути решения проблемы и альтернативы российской платежной системе, напоминает RT.
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