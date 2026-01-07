Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае

Частный вертолёт потерпел крушение в Пермском крае. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает RT.

Два министра Ганы погибли в результате крушения вертолета

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Бардымском районе на территории базы отдыха «Ашатли-парк»

«К сожалению, погибли два человека», — говорится в сообщении.

Ранее в Дагестане при крушении вертолёта Ка-226, принадлежавшего концерну «Кизлярский электромеханический завод», погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России по Пермскому краю
