Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае
7 января 202614:50
Частный вертолёт потерпел крушение в Пермском крае. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Бардымском районе на территории базы отдыха «Ашатли-парк»
«К сожалению, погибли два человека», — говорится в сообщении.
Ранее в Дагестане при крушении вертолёта Ка-226, принадлежавшего концерну «Кизлярский электромеханический завод», погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
