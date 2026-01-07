Милонов предложил изучать колядки на «Разговорах о важном»

В российских школах в рамках «Разговоров о важном» можно было бы изучать рождественские колядки. Как пишет ТАСС, об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Утраченные иллюзии»: Милонов назвал тенденции, которые проявятся в 2026 году

Он отметил, что колядки являются «неотъемлемой частью нашей традиции» и нормальные люди не будут против, чтобы дети их пели.

«Смело можно выделить один-два «Разговора о важном» в школе именно для того, чтобы дети, особенно маленькие дети учили бы рождественские колядки», - заключил парламентарий.

Ранее Милонов заявил «Радиоточке НСН», что «Гарри Поттер» превратил определённых людей в психически ненормальных.

