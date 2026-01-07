Милонов предложил изучать колядки на «Разговорах о важном»
В российских школах в рамках «Разговоров о важном» можно было бы изучать рождественские колядки. Как пишет ТАСС, об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Он отметил, что колядки являются «неотъемлемой частью нашей традиции» и нормальные люди не будут против, чтобы дети их пели.
«Смело можно выделить один-два «Разговора о важном» в школе именно для того, чтобы дети, особенно маленькие дети учили бы рождественские колядки», - заключил парламентарий.
Ранее Милонов заявил «Радиоточке НСН», что «Гарри Поттер» превратил определённых людей в психически ненормальных.
