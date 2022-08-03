«Рецессия наберет обороты»: Доллару предрекли укрепление осенью до 70-80 рублей

«Фактор, ослабляющий рубль – это снижение экспортной выручки. Падает объем торговли: поставки газа в Европу сокращены, металлургическая промышленность не в лучшей форме находится. С нефтью пока все в порядке более или менее. Как не пытались ограничить ее торговлю, ничего не получилось. Но главное – то, что начинает восстанавливаться импорт, по-новому выстраиваются логистические цепочки. Торговый баланс начинает выправляться. Падение профицита торгового баланса – негативный фактор для рубля. Но он все равно остается рекордно большим, так что я бы не ожидал какой-то естественной девальвации рубля. А вот простимулированной правительством девальвации – в районе 70 рублей за доллар – вполне возможно. Бюджет сверстан исходя из курса 72 рубля за доллар. Это то, что хотели бы видеть Силуанов [министр финансов РФ – прим. НСН], Белоусов [первый вице-премьер – прим. НСН]. Думаю, курс уйдет осенью в 70-80 рублей. Для этого будет еще одна предпосылка – падение цен на сырье. Рецессия будет набирать обороты и кризис, по всей видимости, будет тяжелым», - прогнозирует Голубовский.

Доллар начнет укрепляться и за счет ужесточения денежной политики со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), считает экономист Денис Ракша.

«На июльском заседании ставка была в очередной раз поднята ФРС и забирает деньги с рынка. Это всегда приводит к укреплению доллара по отношению ко всем другим валютам. Так произойдет и в этот раз. Доллар укрепится и по отношению к рублю. Тут сложно делать какие-то цифровые прогнозы, потому что всегда это происходит по-разному», - отметил экономист в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В конце июня вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням. По его мнению, это курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар.

