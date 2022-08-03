«Рецессия наберет обороты»: Доллару предрекли укрепление осенью до 70-80 рублей

Финансовые аналитики рассказали в эфире НСН, как правительство борется с переукрепленным рублем и за счет чего национальная валюта начнет слабеть осенью.  

К осени рубль начнет ослабевать, его курс будет в диапазоне 70-80 долларов, рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его мнению, главный фактор, который сейчас влияет на курс рубля – большое стремление правительства рубль ослабить.

«Периодически, когда курс доллара проваливается до 55 рублей, оттуда идет очень большая покупка валюты и его выбрасывают обратно на 60 и выше. На мой взгляд, это просто идут интервенции каких-то аффилированных с правительством финансовых структур. Они не дают рублю укрепляться, потому что курс ниже 60 крайне некомфортен для бюджета», - считает аналитик.

По мнению Голубовского, факторы для укрепления рубля будут слабеть, но это не значит, что начнется его ослабление, во всяком случае, в августе. А вот уже осенью рубль уже может стоить 70-80 долларов из-за набирающей обороны рецессии.

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«Фактор, ослабляющий рубль – это снижение экспортной выручки. Падает объем торговли: поставки газа в Европу сокращены, металлургическая промышленность не в лучшей форме находится. С нефтью пока все в порядке более или менее. Как не пытались ограничить ее торговлю, ничего не получилось. Но главное – то, что начинает восстанавливаться импорт, по-новому выстраиваются логистические цепочки. Торговый баланс начинает выправляться. Падение профицита торгового баланса – негативный фактор для рубля. Но он все равно остается рекордно большим, так что я бы не ожидал какой-то естественной девальвации рубля. А вот простимулированной правительством девальвации – в районе 70 рублей за доллар – вполне возможно. Бюджет сверстан исходя из курса 72 рубля за доллар. Это то, что хотели бы видеть Силуанов [министр финансов РФ – прим. НСН], Белоусов [первый вице-премьер – прим. НСН]. Думаю, курс уйдет осенью в 70-80 рублей. Для этого будет еще одна предпосылка – падение цен на сырье. Рецессия будет набирать обороты и кризис, по всей видимости, будет тяжелым», - прогнозирует Голубовский.

Доллар начнет укрепляться и за счет ужесточения денежной политики со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), считает экономист Денис Ракша.

«На июльском заседании ставка была в очередной раз поднята ФРС и забирает деньги с рынка. Это всегда приводит к укреплению доллара по отношению ко всем другим валютам. Так произойдет и в этот раз. Доллар укрепится и по отношению к рублю. Тут сложно делать какие-то цифровые прогнозы, потому что всегда это происходит по-разному», - отметил экономист в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В конце июня вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням. По его мнению, это курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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