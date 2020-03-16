Трамп заявил, что счастлив из-за снижения ключевой ставки в США

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, понизила базовые процентные ставки. Они застынут около нулевой отметки в диапазоне от 0 до 0,25%. Таким образом Соединенные Штаты пытаются стабилизировать финансовые рынки на фоне распространения пандемии COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

ФРС также объявила о возобновлении программы покупок облигаций, в рамках которой центробанк скупает облигации на сотни миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил такой шаг ФРС.

«Мы счастливы, надо сказать, я счастлив... Думаю, что рынки должны быть в восторге», - заявил он.

Сверхнизкие ставки предположительно сохранятся до тех пор, пока экономика страны будет восстанавливаться от удара, нанесенного коронавирусом, отмечает RT.

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Глава Счетной палаты и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин написал в Twitter, что снижение ключевой ставки в США — это сигнал для борьбы с мировой рецессией, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения ключевой ставки нефть марки Brent с поставками в мае подешевела на торгах биржи ICE в Лондоне. Минимальная стоимость барреля этой смеси к 2 часам ночи по московскому времени достигала $31,7. Апрельские фьючерсы WTI упали в цене до $30 за баррель. Спустя несколько часов котировки немного отыграли падение.

Между тем, чиновники правительства РФ уже несколько дней готовят антикризисный план поддержки экономики в связи с распространением коронавируса нового типа Covid-2019.



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ФОТО: РИА Новости
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