Трамп заявил, что счастлив из-за снижения ключевой ставки в США

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, понизила базовые процентные ставки. Они застынут около нулевой отметки в диапазоне от 0 до 0,25%. Таким образом Соединенные Штаты пытаются стабилизировать финансовые рынки на фоне распространения пандемии COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

ФРС также объявила о возобновлении программы покупок облигаций, в рамках которой центробанк скупает облигации на сотни миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил такой шаг ФРС.

«Мы счастливы, надо сказать, я счастлив... Думаю, что рынки должны быть в восторге», - заявил он.

Сверхнизкие ставки предположительно сохранятся до тех пор, пока экономика страны будет восстанавливаться от удара, нанесенного коронавирусом, отмечает RT.