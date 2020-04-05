Экономисты предупреждают о рецессии российской экономики в течение двух лет

Отмечается, что экономический прогноз составлен в «конструктивном варианте» - с учетом первоочередных мер по предотвращению безработицы и поддержки уровня доходов россиян.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал в эфире НСН о готовности России обсуждать условия продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+ и назвал сроки, когда может быть заключено новое соглашение.

«Вопрос в том, какой объем добычи необходимо сократить, чтобы получить желаемую цену, и вопрос в том, когда это сделать. Сейчас, на второй квартал, добиться выравнивания спроса и предложения невозможно, потому что перепроизводство нефти возникло из-за того, что в Европе и Азии – коронавирус, остановлено транспортное сообщение. Из-за того, что машины не ездят, самолеты не летают, спрос на нефть значительно упал. В апреле оно оценивается на уровне 15-20 баррелей в сутки. Даже если Россия сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, это, конечно, подтолкнет цены вверх, но, думаю к стоимости 50-60 долларов за баррель мы не вернемся. Поэтому Путин и говорит о том, что нужно согласовывать объемы производства и, может быть, сделать это в третьем квартале, когда начнет восстанавливаться спрос в Китае и Европе», - считает эксперт.

