Экономисты предупреждают о рецессии российской экономики в течение двух лет
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозируют для российской экономики «с высокой вероятностью» период двухлетней рецессии. Главными причинами, указанными в прогнозе экономистов, являются снижение цен на нефть и пандемия коронавируса, пишет Газета. ru.
По мнению экономистов, для России экономический кризис окажется более серьезным, чем для других стран. Из-за падения цен на нефть многие производства, закрытые на карантин, могут не возобновить свою работу.
Отмечается, что экономический прогноз составлен в «конструктивном варианте» - с учетом первоочередных мер по предотвращению безработицы и поддержки уровня доходов россиян.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал в эфире НСН о готовности России обсуждать условия продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+ и назвал сроки, когда может быть заключено новое соглашение.
«Вопрос в том, какой объем добычи необходимо сократить, чтобы получить желаемую цену, и вопрос в том, когда это сделать. Сейчас, на второй квартал, добиться выравнивания спроса и предложения невозможно, потому что перепроизводство нефти возникло из-за того, что в Европе и Азии – коронавирус, остановлено транспортное сообщение. Из-за того, что машины не ездят, самолеты не летают, спрос на нефть значительно упал. В апреле оно оценивается на уровне 15-20 баррелей в сутки. Даже если Россия сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, это, конечно, подтолкнет цены вверх, но, думаю к стоимости 50-60 долларов за баррель мы не вернемся. Поэтому Путин и говорит о том, что нужно согласовывать объемы производства и, может быть, сделать это в третьем квартале, когда начнет восстанавливаться спрос в Китае и Европе», - считает эксперт.
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