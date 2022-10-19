«Пользы на двадцать копеек!»: Делягин одобрил ликвидацию «Роснано»
Депутат Госдумы Михаил Делягин и экономист Никита Кричевский заявили НСН, что госкорпорация разворована, а против экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса заведут уголовные дела.
Еще в начале 2018 года выяснилось, что Анатолий Чубайс путем махинаций снизил стоимость «Роснано» более чем в два с половиной раза. Смысл существования госкорпорации исчерпан с отставкой Чубайса с поста главы «Роснано», сохранять корпорацию дальше не стоит. Об этом НСН заявили зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и экономист Никита Кричевский.
Ранее издание «Ведомости» сообщило о том, что правительство обсуждает вопрос о ликвидации «Роснано». В числе предпосылок к такому решению называют убыточность госкомпании, которая не может обслуживать обязательства из-за антироссийских санкций и усугубления финансовых проблем. Письмо с предложением расформировать «Роснано» Владимиру Путину направил министр финансов Антон Силуанов. Делягин заявил, что «Роснано» создавалось специально для Анатолия Чубайса и выполнило свою задачу.
«“Роснано” создавали для того, чтобы Чубайс мог продолжать заниматься воровством. Пока Чубайс хотел набивать себе карманы, он оставался на территории России. В начале 2018 года ФСБ пресекло попытку приватизации управляющей компании “Роснано”, стало известно, что общая сумма активов корпорации в 2,6 раза меньше суммы, которую вложило в компанию государство, то есть Чубайс снизил стоимость корпорации в 2,6 раза. Зная биографию Анатолия Борисовича, это можно квалифицировать исключительно как распил или воровство. Сейчас Чубайсу стало скучно, ему надоело дальше заниматься любимым делом. Если смысл существования “Роснано” исчерпан, тогда зачем сохранять эту корпорацию?» — сказал депутат.
Никита Кричевский добавил, что после ликвидации разворованной корпорации последует волна уголовных дел.
«Сложно сказать, какой путь для “Роснано” сегодня лучше: ликвидация или продолжение деятельности за счет федерального бюджета. Бюджет уже страдает: не далее, как несколько дней назад из федерального бюджета было потрачено 9,5 млрд рублей на выплату обязательств по облигациям “Роснано” облигациям, которые были гарантированы государством. Корпорация сегодня практически разворована, это уже давно ни для кого не секрет. Сегодня все вспоминают фразу господина Чубайса “У нас очень много денег”, брошенную им на новогоднем корпоративе. В случае ликвидации корпорации последует неизбежное возбуждение уголовных дел по фактам хищения привлеченных и бюджетных средств, скорее всего, против Чубайса тоже. Но дело в том, что Анатолий Борисович давно уехал из страны и вряд ли когда-нибудь здесь появится», — подчеркнул экономист.
По мнению Делягина, от «Роснано» было гораздо больше вреда, нежели эфемерной пользы. Собеседник НСН также задался вопросом, почему у высокопоставленных лиц, управляющих российской экономикой, ранее не возникло вопросов к Анатолию Чубайсу.
«Может быть, “Роснано” и принесла пользу России на двадцать копеек. Но, повторюсь, Чубайс снизил стоимость корпорации более чем в два с половиной раза. Польза это или вред? Для швейцарской экономики, наверное, польза. Для российской — очевидно, такой же вред, как и вся деятельность Чубайса и его соратников, стоящих у руля российской экономики. Сомневаюсь, что Росимущество, правоохранительные органы, наконец, министр Силуанов не знали о деятельности Чубайса», — отметил Делягин.
Схожей позиции придерживается и Кричевский.
«Полагаю, что госкорпорация “Роснано” изначально создавалась под господина Чубайса. При этом конечный результат деятельности его волновал мало. Все же помнят его “русские iPad”, которые он приносил Путину и обещал в ближайшее время запустить в серию, скомпоновав в одном устройстве всю школьную программу. Где они? Их нет, как нет и всего остального. Знаю примеры, когда крупные российские бизнесмены вступали в сотрудничество с “Роснано”, предлагая более-менее вменяемые проекты, из-за отсутствия денег здесь и сейчас, поэтому они соглашались за откат работать с “Роснано”. Совместные проекты корпорации Чубайса и его идейных друзей из группы “Альфа” заканчивались возведением заводов и выпуском продукции, но выяснялось, что китайские конкуренты производят абсолютно те же самые товары, только в несколько раз дешевле. Проект закрывался, деньги списывались, но никто никакой ответственности за фактическую потерю бюджетных и корпоративных средств не нес», — подытожил экономист.
Ранее стало известно, что российские силовики проверяют экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение на причастность к коррупционным схемам.
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