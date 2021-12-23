Путин объяснил миллиардные долги «Роснано»

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о долгах компании «Роснано» и планах государства помогать в выплате денежных средств.

«Я сейчас не буду называть цифры, кто-то говорит 140 миллиардов, по-разному оценивается. К работе приступило новое руководство. Надо сказать, что компания «Роснано»— по сути, венчурная компания. Я выступал одним из инициаторов создания этой компании. Ясно, что часть проектов реализована успешно, часть — к сожалению, нет, но это рискованные вложения, поэтому государство и шло на то, чтобы обеспечить работу своими гарантиями. Надо посмотреть на реальное состояние, чтобы с кредиторами работала именно компания», - ответил президент.

По его словам, компания уже погасила часть своих обязательств.

