СМИ: силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию

Собеседник агентства рассказал, что ведётся опрос свидетелей о совершении действий коррупционной направленности со стороны покинувшего Россию чиновника.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации... изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», - добавил источник.

Ранее источники ТАСС заявили, что силовики проверят информацию о незаконно полученных средствах на счетах Анатолия Чубайса в европейских банках, суммы на которых могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте, сообщает «Свободная пресса».

