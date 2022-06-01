СМИ: силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию

Российские силовики проверяют экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение на причастность к коррупционным схемам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Собеседник агентства рассказал, что ведётся опрос свидетелей о совершении действий коррупционной направленности со стороны покинувшего Россию чиновника.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации... изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», - добавил источник.

Ранее источники ТАСС заявили, что силовики проверят информацию о незаконно полученных средствах на счетах Анатолия Чубайса в европейских банках, суммы на которых могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:Коррупция В РоссииСиловикиПроверкиАнатолий Чубайс
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