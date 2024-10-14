Экономисты оценили рынок отмывания денег в России в 2 трлн рублей

В 2023 году в России было отмыто 2,09 трлн рублей преступных доходов, что составляет 1,2% ВВП, говорится в научной статье «Оценка масштабов отмывания денег в России».

Речь идет о средствах, которые были получены незаконным путем, а затем были легализованы для того, чтобы ими можно было пользоваться «открыто». Большинство преступлений в таком случае – экономические, а также мошенничество и оборот наркотиков.