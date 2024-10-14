Экономисты оценили рынок отмывания денег в России в 2 трлн рублей

В 2023 году в России было отмыто 2,09 трлн рублей преступных доходов, что составляет 1,2% ВВП, говорится в научной статье «Оценка масштабов отмывания денег в России».

Речь идет о средствах, которые были получены незаконным путем, а затем были легализованы для того, чтобы ими можно было пользоваться «открыто». Большинство преступлений в таком случае – экономические, а также мошенничество и оборот наркотиков.

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В российских регионах активизировались коррупционные схемы из 1990-х с участием чиновников, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в беседе с НСН. По его словам, количество фирм, которые занимаются "отмыванием" денег, увеличилось за год на 43%.

Кабанов объяснил, что денег из бюджета стало выделяться больше, что подогрело интерес мошенников на местах.

Ранее ФСБ совместно с МВД раскрыла преступную группу из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, подозреваемых в рейдерских захватах в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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