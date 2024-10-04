Россиянам рассказали, что делать, если на них оформили кредит

Далее потерпевшему нужно предоставить в банк заявление о мошенничестве с указанием всей возможной информации и доказательств, а также написать заявление в полицию.

Дубников уточнил, что помимо прочего, нужно обязательно сменить пароли в банковских приложениях и заблокировать сопутствующие счета и карты. Если банк уже требует проценты по взятому мошенниками кредиту, то нужно направить кредитору официальное письмо с требованием прекратить начисление процентов и штрафных санкций на время расследования.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил россиянам, что нельзя принимать входящие звонки с неизвестных номеров, а также сообщать кому-либо пароль от личного кабинета на портале госуслуг и данные банковской карты, передает RT.

