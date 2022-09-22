Глава набсовета Московской биржи допустил отказ от торгов долларом
Московская биржа может отказаться от конвертации пары доллара к рублю и продать обеспечивающий конверсию бизнес. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов.
Как отметил глава набсовета, Мосбиржа выполняет не только коммерческую, но и «государственную в этом смысле» роль.
«Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары "доллар/рубль", эта пара будет поддерживаться», — цитирует Швецова ТАСС.
Эксперт указал, что часть российского экспорта и импорта пока рассчитывается в долларах, при этом уже есть затухающая тенденция, и в определенный момент Мосбиржа может продать этот бизнес.
Ранее Московская биржа разрешила совершать операции на рынке акций нерезидентам из дружественных стран, напоминает телеканал «360». Такие клиенты смогут совершать сделки с ценными бумагами, кроме акций стратегических предприятий РФ, их дочерних обществ, пользователей недр, банков и компаний ТЭК, отмечает РИА ФАН.
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