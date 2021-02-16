Экономист: властям нужен слабый рубль

Если учесть, что расходы федерального бюджета России, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах, то при слабой национальной валюте выручка в том же эквиваленте увеличивается, а расходы нет, сообщает «Прайм» со ссылкой на преподавателя Школы Бизнеса «Синергия» Даниила Петухова.

Так он объяснил необходимость в ослаблении рубля со стороны властей. Он напомнил, что как правило, наполнение бюджета происходит за счет налогообложения экспортёров энергоносителей и другого сырья.

Рубль продемонстрировал рост к доллару и евро

Кроме того, на ослаблении рубля играют финансовые организации и участники финансового рынка. Как отметил Петухов, крепкий рубль может привести к снижению конкурентоспособности экспортеров на зарубежных рынках.

Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов по итогам 2020 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.

Также в список попали IT-компаний и золото.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВалютаРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры