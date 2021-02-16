Экономист: властям нужен слабый рубль

Если учесть, что расходы федерального бюджета России, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах, то при слабой национальной валюте выручка в том же эквиваленте увеличивается, а расходы нет, сообщает «Прайм» со ссылкой на преподавателя Школы Бизнеса «Синергия» Даниила Петухова.

Так он объяснил необходимость в ослаблении рубля со стороны властей. Он напомнил, что как правило, наполнение бюджета происходит за счет налогообложения экспортёров энергоносителей и другого сырья.