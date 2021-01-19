Рубль продемонстрировал рост к доллару и евро

Курс доллара, по данным биржи, снижается на 30 копеек и составит 73,69 рубля, курс евро снизился на десять копеек и составил 89,32 рубля. По мнению аналитиков, на сохранение текущего курса работает информация о сохранении мягкой монетарной политики в США.

Кроме того, баррель нефтяной смеси марки Brent поднялась в цене до до 55,9 доллара. Согласно январскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в текущем году спрос на нефтепродукты составит 96,6 млн баррелей в сутки, рост составит 5,5 млн.