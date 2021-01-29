Эксперт назвал евро самым доходным инструментом для инвесторов

Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов по итогам 2020 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.

Также в список попали IT-компаний и золото. Реальная доходность евро составила более 25 процентов, в то время, как рубль потерял к европейской валюте 30 процентов. Аналогичная ситуация ожидается и в текущем году.