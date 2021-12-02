Политическая валюта: Лукашенко призвали не изобретать рубль

«Этот вопрос обсуждается уже, наверное, в 121-й раз. Мне кажется, этим вопросом задаются тогда, когда все остальные закончились. Он действительно сейчас неактуален. Почему все говорят, что сейчас еще не время? Потому что есть куча других вопросов и проблем, которые нужно решить до этого. Валюта – это абсолютно техническая история. Речь фактически идет об объединении систем государственного управления, и валюта играет здесь вспомогательную роль. Речь идет только о том, в какие сроки будут решаться все другие вопросы. То, что говорит по этому поводу Лукашенко, что вот, мы еще не готовы объединяться – это чисто политические такие истории. Процесс объединения двух стран и двух экономик уже идет. Он может закончиться быстрее или позже, но закончится он понятно чем. Это будет единая экономика с одной валютой», - рассказал Ракша.

Экономист подчеркнул, что в случае интеграции двух экономик пользоваться они будут российским рублем, а не специально изобретенной для этого валютой.

«Единственное, что сейчас можно точно сказать, что это будет именно российский рубль, которым белорусская экономика будет пользоваться так же, как и российская. Александр Григорьевич любит пустословить, что вот они с [первым президентом РФ Борисом] Ельциным 25 лет назад договорились, что это будут не белорусские "зайчики", но и не российский рубль, а какая-то третья валюта. Поскольку российский рубль является гораздо более стабильной валютой, то вся белорусская экономика от этого выиграет. Выиграют не от смены валюты, а от самой интеграции. А кто-то и проиграет от нее, потеряют какой-нибудь режим, который у них есть сейчас. Российской экономике этот процесс не так важен, всё это затевается ради политической интеграции», - заключил он.

Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Лукашенко признает Крым и будет служить Путину «как верный пес», чтобы остаться у власти.

