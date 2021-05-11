Миронов обвинил российские власти во лжи из-за инфляции

Глава партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что на рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о народной инфляции, сообщает Ura.ru.

Политик отметил, что система расчёта Минэкономразвития РФ и Минфина РФ основана не только на стоимости товаров первой необходимости, но и мебели, электроники и даже предметов роскоши.

«Одно дело, когда мы видим, как меняется цена на картофель или на яйца, гречку, сахар и другое, когда не меняются цены на телевизоры или ювелирные изделия. Или если растёт цена, то минимально. А наше Министерство финансов считает это всё, как среднюю температуру по больнице», - подчеркнул депутат.

Миронов отметил, что в итоге у правительства - заниженный уровень инфляции, а у граждан, которые каждый день ходят в магазин - совершенно другой, поэтому законопроект «Справедливой России» предлагает при расчёте реальной инфляции учитывать те продукты питания, которые граждане приобретают ежедневно. Он напомнил, что индексация рассчитывается от уровня инфляции и если она выше, то и выплаты будут больше.

Ранее Миронов заявил, что коррупцию в России следует приравнять к госизмене, передает телеканал «360». Также он предложил проводить антикоррупционные проверки не только у чиновников, но и у их родственников, в том числе родителей, детей и внуков, братьев и сестёр.

