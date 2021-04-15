В Совете Федерации рассказали о мерах по дальнейшему снижению уровня бедности в РФ

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2020 году в стране снизился уровень бедности. По подсчетам ведомства, в четвертом квартале прошлого года доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума составила 9,2% от общей численности населения, пишет РИА ФАН. По итогам 2020 года в России насчитывалось 12,1% малообеспеченных граждан: годом ранее их доля составляла 12,3%, сообщает Ura.ru.

Как отметил Рязанский, в 2020 году государство поддержало россиян выплатами в связи с пандемией.

«В общей сложности более 200 с лишним миллиардов рублей. Плюс не надо забывать, что в 2020 году достаточно серьезные выплаты были врачебному и сестринскому персоналу, тем, кто работал на машинах скорой помощи. И, безусловно, кроме этого ещё и вспомогательные подразделения, и службы, которые имели отношение к борьбе с COVID-19, там выплаты тоже были достаточно большие из Фонда обязательного медицинского страхования», — рассказал сенатор.

Рязанский считает, что на дальнейшее снижение уровня бедности в стране повлияет индексация пенсий работающим пенсионерам, за счет чего они смогут пополнять потребительский бюджет. Кроме того, в стране продолжит действовать система выплат детских пособий семьям.

По мнению сенатора, увеличению доходов населения поспособствует социальный контракт, который начинает действовать во многих регионах, и повышение МРОТ. Также на снижения уровня бедности повлияет методика подсчета ее порога.

