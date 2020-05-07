Экономист: Центробанк недооценивает «самоизоляционные» убытки России

«Мои собственные оценки говорят о том, что спад будет сильнее. Кроме того, я не очень понимаю, за счет каких ресурсов мы будем выходить из кризиса, поскольку Центробанк инвестировать в российскую экономику запрещает», – говорит он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не станет выплачивать деньги россиянам, как это делают власти США для свои граждан. В том числе, потому что рубль не является резервной валютой. Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил, чем резервная валюта отличается от других, а также пояснил, что запуск печатного станка для увеличения рублёвой массы спровоцирует рост инфляции.



В свою очередь, экономист Никита Кричевский в интервью НСН отметил, что россиян, на самом деле, не интересует, насколько упадет экономика, и большинство граждан не собираются изучать глубину кризиса.

