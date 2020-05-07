Экономист: Центробанк недооценивает «самоизоляционные» убытки России
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН отметил, что спад ВВП в России может оказаться более сильным, чем прогнозирует Центральный банк.
Центральный банк России подсчитал убытки страны за месяц самоизоляции. Один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП России 1,5-2%, а из ВВП соответствующего квартала — 4,5-6%. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном накануне на сайте Центробанка РФ.
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН озвучил свою оценку потерь для экономики.
«Мои собственные оценки говорят о том, что спад будет сильнее. Кроме того, я не очень понимаю, за счет каких ресурсов мы будем выходить из кризиса, поскольку Центробанк инвестировать в российскую экономику запрещает», – говорит он.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не станет выплачивать деньги россиянам, как это делают власти США для свои граждан. В том числе, потому что рубль не является резервной валютой. Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил, чем резервная валюта отличается от других, а также пояснил, что запуск печатного станка для увеличения рублёвой массы спровоцирует рост инфляции.
В свою очередь, экономист Никита Кричевский в интервью НСН отметил, что россиян, на самом деле, не интересует, насколько упадет экономика, и большинство граждан не собираются изучать глубину кризиса.
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