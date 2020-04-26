Людям все равно, насколько упадет экономика. Кричевский ответил Кудрину

Российская экономика восстановится после спада в 7-8% во время кризиса и будет работать нормально. Как пишет ТАСС, такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, самое сложное — это пережить пик кризиса, который является «необычным и более глубоким». Кудрин подчеркнул, что ряд отраслей уже потеряли 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги.

В свою очередь, помощник президента РФ Максим Орешкин уверен в том, что Россия, по сравнению с кризисом 2008-2009 годов, в настоящий момент является более подготовленной, поскольку у страны есть все необходимые для максимально быстрого восстановления экономики ресурсы.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН напомнил, что кризисы в экономике всегда разные, потому что причины, их вызвавшие, тоже разные. Если кризис 2008 года пришел в Россию извне, то кризис 2014 года имел один спусковой крючок в виде падения цен на нефть и был, по мнению экономиста, осложнен некомпетентным управлением страны и санкциями. Никита Кричевский считает, что большинство россиян не собирается выяснять причины и глубину кризиса, их интересуют другие вещи.