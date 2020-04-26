Людям все равно, насколько упадет экономика. Кричевский ответил Кудрину
Экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что на самом деле интересует россиян в экономических прогнозах.
Российская экономика восстановится после спада в 7-8% во время кризиса и будет работать нормально. Как пишет ТАСС, такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, самое сложное — это пережить пик кризиса, который является «необычным и более глубоким». Кудрин подчеркнул, что ряд отраслей уже потеряли 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги.
В свою очередь, помощник президента РФ Максим Орешкин уверен в том, что Россия, по сравнению с кризисом 2008-2009 годов, в настоящий момент является более подготовленной, поскольку у страны есть все необходимые для максимально быстрого восстановления экономики ресурсы.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН напомнил, что кризисы в экономике всегда разные, потому что причины, их вызвавшие, тоже разные. Если кризис 2008 года пришел в Россию извне, то кризис 2014 года имел один спусковой крючок в виде падения цен на нефть и был, по мнению экономиста, осложнен некомпетентным управлением страны и санкциями. Никита Кричевский считает, что большинство россиян не собирается выяснять причины и глубину кризиса, их интересуют другие вещи.
«Нам, простым людям, абсолютно все равно, насколько упадет экономика в этом году. Это – их экономика, экономика господина Кудрина и иже с ним. Нам не все равно, насколько упадут реальные доходы в этом году, насколько вырастут розничные цены, каким будет по году курс национальной валюты, какой, в конце концов, будет безработица, то есть, сколько людей в этом году потеряют работу. Что касается падения ВВП, по последним прикидкам господина Кудрина, на 7-8% (до этого прогноза было значительно меньше – данные у него меняются буквально каждую неделю), то эта информация, разве что для заседания правительства. Но для 150 млн россиян, а именно они составляют основу российской экономики, это не имеет ровным счетом никакого значения», - заявил эксперт.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН пояснил, почему Росстат фиксирует незначительное падение доходов россиян в первом квартале года. Экономист также рассказал, что во втором квартале 2020 года значительно опустеют карманы у тех, кто получает зарплату в конвертах. Он отметил, что Росстат этого не заметит.
«Методики Росстата известны тем, что ведутся по известным открытым источникам, то есть, по легальной занятости. По тому, что происходит в «тени», Росстат не считает. (...) Речь идет не о больших производствах и бюджетниках, а людях, которые были заняты в сером, полу-сером секторе экономики. Они в официальном доходе, может быть, и не потеряют, а в том, что получали в конверте – потеряют», - заявил экономист.
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