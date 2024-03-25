Экономист Тимофеев заявил, что после теракта посещение концертов упадет на 30%

По его словам, это, в первую очередь, отразится на артистах. Экономист указал, что только через Яндекс Афишу в 2023 году было продано три млн билетов, или условно 62,5 тысячи билетов в неделю. Именно такое количество билетов остались невостребованными после теракта - без учёта данных других билетных агрегаторов.

«Во-вторых, постоянно содержать труппу полным составом сложно и дорого... Для гастрольных туров обычно предварительно пытаются обзвонить профсоюзы крупных предприятий чтобы была картинка, сколько билетов точно будет продано», — отметил Тимофеев.

Он также добавил, что по всей стране сейчас срываются концерты, особенно те, где планировалось собрать не менее двух тысяч зрителей.

Ранее группа «Пикник», которая должна была выступить в «Крокус сити холле» 22 марта, заявила о намерении провести вечер памяти, а собранные от концерта средства направить пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».