Экономист Тимофеев заявил, что после теракта посещение концертов упадет на 30%
Количество желающих посещать крупные мероприятия и концерты после теракта в «Крокус сити холле» снизится на 25-50%. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
По его словам, это, в первую очередь, отразится на артистах. Экономист указал, что только через Яндекс Афишу в 2023 году было продано три млн билетов, или условно 62,5 тысячи билетов в неделю. Именно такое количество билетов остались невостребованными после теракта - без учёта данных других билетных агрегаторов.
«Во-вторых, постоянно содержать труппу полным составом сложно и дорого... Для гастрольных туров обычно предварительно пытаются обзвонить профсоюзы крупных предприятий чтобы была картинка, сколько билетов точно будет продано», — отметил Тимофеев.
Он также добавил, что по всей стране сейчас срываются концерты, особенно те, где планировалось собрать не менее двух тысяч зрителей.
Ранее группа «Пикник», которая должна была выступить в «Крокус сити холле» 22 марта, заявила о намерении провести вечер памяти, а собранные от концерта средства направить пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru