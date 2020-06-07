Экономист спрогнозировал популярность москвичей у столичных работодателей

Российским регионом с рекордными зарплатами за первый квартал 2020 года стал Чукотский автономный округ. Здесь зарабатывают в среднем до 109,1 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.

Также в числе регионов с высокой оплатой труда отмечается Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалинская область (89,4 тысячи рублей), уточняет Lenta.ru.

Экономист Василий Колташов считает, что наибольшее падение зарплат на фоне коронавируса произойдет в Москве и других крупных городах. Об этом он заявил в эфире НСН.

«Коронавирусная инфекция нанесла удар по мегаполисам, особенно, по Москве, даже по медианной заработной плате, то есть, основной, наиболее распространенной в региональной экономике. Наверное, будет понижение медианной заработной платы и в других мегаполисах. Эта ситуация по-своему характерна, потому что основной удар кризиса произошел по офисному хозяйству, по сфере услуг – по тому, что в последние годы было принято называть постиндустриальным сектором. Именно там и будет фиксироваться (но не обязательно статистикой, а преимущественно аналитиками) снижение оплаты труда. И в Москве, вне всякого сомнения, процесс уже пошел.