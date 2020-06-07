Экономист спрогнозировал популярность москвичей у столичных работодателей
Экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал, ка изменятся зарплаты у жителей мегаполисов и в провинции в 2020 году.
Российским регионом с рекордными зарплатами за первый квартал 2020 года стал Чукотский автономный округ. Здесь зарабатывают в среднем до 109,1 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.
Также в числе регионов с высокой оплатой труда отмечается Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалинская область (89,4 тысячи рублей), уточняет Lenta.ru.
Экономист Василий Колташов считает, что наибольшее падение зарплат на фоне коронавируса произойдет в Москве и других крупных городах. Об этом он заявил в эфире НСН.
«Коронавирусная инфекция нанесла удар по мегаполисам, особенно, по Москве, даже по медианной заработной плате, то есть, основной, наиболее распространенной в региональной экономике. Наверное, будет понижение медианной заработной платы и в других мегаполисах. Эта ситуация по-своему характерна, потому что основной удар кризиса произошел по офисному хозяйству, по сфере услуг – по тому, что в последние годы было принято называть постиндустриальным сектором. Именно там и будет фиксироваться (но не обязательно статистикой, а преимущественно аналитиками) снижение оплаты труда. И в Москве, вне всякого сомнения, процесс уже пошел.
Достаточно вспомнить ситуацию 2014-2016 годов, когда в Москве, буквально, перевернулась ситуация с оплатой труда. Во-первых, она пошла вниз в рублях, во-вторых, работодатели стали охотнее нанимать москвичей, потому что они дешевле стоят – им не нужно снимать квартиры. И эта тенденция может возобновиться», - считает эксперт.
Экономист полагает, что зарплаты в регионах практически не изменятся - на периферии они и без того низкие.
«Если брать глубокую российскую провинцию, я бы не ожидал какого-то движения (зарплат – прим. НСН) вниз, потому что вниз двигаться уже некуда. Как, например, в Ивановской области, Дагестане, где довольно низкий уровень оплаты труда. Одна из причин низких зарплат в регионах в том, что у людей есть жилье. Их издержки гораздо ниже, чем у рабочих мигрантов из других городов в той же Москве», - отметил Василий Колташов.
Эксперт также усомнился в объективности данных Росстата по средним зарплатам в России.
«К сожалению, нам не известен период истории России, когда статистика бы давала вполне объективную картину. Всегда были какие-то искажения. Чаще всего эти искажения по средней зарплате были связаны с тем, что ее оценивали по «белым» источникам и тоже по усредненным показателям», - отметил экономист.
Ранее экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что на самом деле интересует россиян в экономических прогнозах.
«Нам, простым людям, абсолютно все равно, насколько упадет экономика в этом году. Нам не все равно, насколько упадут реальные доходы в этом году, насколько вырастут розничные цены, каким будет по году курс национальной валюты, какой, в конце концов, будет безработица, то есть, сколько людей в этом году потеряют работу», - заявил эксперт.
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