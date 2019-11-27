Экономист: Государство не готово прощать россиянам долги

Депутат Андрей Анохин внес в Законодательное собрание Санкт-Петербурга инициативу о кредитной амнистии, сообщил сайт NEWS.ru. Парламентарий предложил объявить кредитную амнистию 1 января 2020 года. По словам депутата, амнистия снизит социальную напряженность, которая наблюдается из-за большого количества кредитов среди населения. Он полагает, что россиянам надо «простить» штрафы и пени граждан по потребительским кредитам. Однако основную сумму займа необходимо погасить вовремя по договору.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН скептически оценил перспективы депутатского предложения.

«Идея списания долгов по процентам и штрафам замечательная, но власти на неё не пойдут. Нет такой критической ситуации для того, чтобы протянуть руку помощи населению. Для того, чтобы власти пошли на такую меру, ситуация должна была быть гораздо сложнее. Понятно, что растут просрочки по долгам и россиян, положение их материальное не блистательное, но всё же мы не можем рассчитывать на то, что это петербургское предложение будет услышано и поддержано на федеральном уровне», — сказал экономист.