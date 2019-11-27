Экономист: Государство не готово прощать россиянам долги
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН заявил, что не верит, что государство обратит внимание на проблемы заёмщиков.
Депутат Андрей Анохин внес в Законодательное собрание Санкт-Петербурга инициативу о кредитной амнистии, сообщил сайт NEWS.ru. Парламентарий предложил объявить кредитную амнистию 1 января 2020 года. По словам депутата, амнистия снизит социальную напряженность, которая наблюдается из-за большого количества кредитов среди населения. Он полагает, что россиянам надо «простить» штрафы и пени граждан по потребительским кредитам. Однако основную сумму займа необходимо погасить вовремя по договору.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН скептически оценил перспективы депутатского предложения.
«Идея списания долгов по процентам и штрафам замечательная, но власти на неё не пойдут. Нет такой критической ситуации для того, чтобы протянуть руку помощи населению. Для того, чтобы власти пошли на такую меру, ситуация должна была быть гораздо сложнее. Понятно, что растут просрочки по долгам и россиян, положение их материальное не блистательное, но всё же мы не можем рассчитывать на то, что это петербургское предложение будет услышано и поддержано на федеральном уровне», — сказал экономист.
Комментируя данные Банка России о том, что за восемь месяцев 2019 года объём кредитов вырос на 15%, сумма просроченных — на 3%, собеседник НСН отметил, что они «не критичны».
«Этого недостаточно, чтобы амнистия нашла поддержку в верхах. Понятно, что людям тяжко, но власти считают, что пока нет непосредственной угрозы для кредиторов. Списание долгов и штрафов власти будут проводить так, чтобы кредиторы остались в выигрыше. А пока мотивы у инициаторов амнистии чисто социальные — облегчить жизнь людей. Но только серьёзное ухудшение экономической ситуации в стране могло бы вынудить власти обратить внимание на эти мотивы», — полагает Колташов.
Ранее НСН рассказала, что россияне понесли деньги в банки. Их завлекли «безопасным режимом». 200 тысяч рублей хранит в банке среднестатистический россиянин. Такие данные приводит РИА «Новости». При этом на счету москвича в среднем лежит 800 тысяч рублей, у жителя Северной столицы – 420 тысяч. Меньше всего денег на счетах жителей Чечни и Дагестана — 8,5 и 9,1 тысячи рублей на человека соответственно.
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