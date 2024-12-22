Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо в Кремле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Зарубин также опубликовал короткую видеозапись встречи. Переговоры, по его данным, уже идут.

Песков: Путин готов к контактам с премьером Словакии Фицо

Информацию о встрече Фицо и Владимира Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча проходит в личном формате.

20 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается 23 декабря провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. По данным Вучича, Фицо намеревался обсудить вопрос транзита газа в Европу — Украина хочет отказаться от него с 1 января.

Украинские власти предупреждали о таком решении. Фицо после этого заявил, что отказ Украины от транзита газа приведет Словакию к кризису и пригрозил Киеву серьезным конфликтом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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