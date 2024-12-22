Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо в Кремле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.



Зарубин также опубликовал короткую видеозапись встречи. Переговоры, по его данным, уже идут.