Власти Абхазии сообщили о начале поставок электричества из России

Вопрос о начале гуманитарных поставок электроэнергии из России в Абхазию решен. С таким заявлением выступила пресс-служба администрации исполняющего обязанности главы республики Бадры Гунбы, ее процитировало издание РБК.

По информации пресс-службы, вопрос о социальном перетоке электроэнергии решился в ответ на обращение Гунбы. Подача электроэнергии существенно увеличится с 23 декабря.

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В администрации пообещали, что теперь электроэнергия будет поставляться в Абхазию 20 часов в сутки. Отключения сохранятся, но по новому графику — два часа днем и два часа ночью.

Гунба 21 декабря попросил Россию решить вопрос о подаче электроэнергии. Политик указал, что отключение света продолжаются 9-11 часов в сутки, это подрывает работу экономики, здравоохранения и объектов жизнеобеспечения республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
ТЕГИ:ЭлектроэнергияРоссияАбхазия

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