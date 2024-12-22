Власти Абхазии сообщили о начале поставок электричества из России

В администрации пообещали, что теперь электроэнергия будет поставляться в Абхазию 20 часов в сутки. Отключения сохранятся, но по новому графику — два часа днем и два часа ночью.

Гунба 21 декабря попросил Россию решить вопрос о подаче электроэнергии. Политик указал, что отключение света продолжаются 9-11 часов в сутки, это подрывает работу экономики, здравоохранения и объектов жизнеобеспечения республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

