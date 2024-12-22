Власти Абхазии сообщили о начале поставок электричества из России
Вопрос о начале гуманитарных поставок электроэнергии из России в Абхазию решен. С таким заявлением выступила пресс-служба администрации исполняющего обязанности главы республики Бадры Гунбы, ее процитировало издание РБК.
По информации пресс-службы, вопрос о социальном перетоке электроэнергии решился в ответ на обращение Гунбы. Подача электроэнергии существенно увеличится с 23 декабря.
В администрации пообещали, что теперь электроэнергия будет поставляться в Абхазию 20 часов в сутки. Отключения сохранятся, но по новому графику — два часа днем и два часа ночью.
Гунба 21 декабря попросил Россию решить вопрос о подаче электроэнергии. Политик указал, что отключение света продолжаются 9-11 часов в сутки, это подрывает работу экономики, здравоохранения и объектов жизнеобеспечения республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru