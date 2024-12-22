11 дельфинов погибли после крушения танкеров в Черном море

Спасатели и волонтеры обнаружили 11 мертвых дельфинов после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей.

Шесть мертвых дельфинов нашли на берегу. Еще два обнаружили в воде — в Новороссийске и в Благовещенской. По словам директора центра, все млекопитающие были полностью покрыты мазутом. Он забил им дыхательные пути.