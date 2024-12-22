11 дельфинов погибли после крушения танкеров в Черном море
Спасатели и волонтеры обнаружили 11 мертвых дельфинов после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей.
Шесть мертвых дельфинов нашли на берегу. Еще два обнаружили в воде — в Новороссийске и в Благовещенской. По словам директора центра, все млекопитающие были полностью покрыты мазутом. Он забил им дыхательные пути.
Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел 15 декабря. Мазут вылился из танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение Керченском проливе из-за шторма.
Власти сообщали, что в воду попало более трех тысяч тонн мазута. В очистке пляжей в Краснодарском крае участвуют несколько тысяч спасателей и волонтеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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