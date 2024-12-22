Албания запретит TikTok из-за убийства подростка
Албанские власти на год запретили в стране TikTok. Соцсеть обвинили в «подстрекательстве к насилию и издевательствам, особенно среди детей», сообщает Reuters.
Доступ к платформе будет закрыт для всех жителей Албании. Мера будет действовать с начала 2025 года.
Поводом для блокировки TikTok стало недавнее убийство 14-летнего подростка. Его зарезал другой школьник в драке. Перед встречей несовершеннолетние конфликтовали в социальных сетях. После убийства в TikTok распространились видео, в которых другие школьники отзывались об убийстве с одобрением.
Дискуссии об ограничении доступа детей и подростков в социальные сети ведутся в Германии и во Франции. В ноябре Австралия запретила соцсети всем жителям страны, не достигшим 16 лет. В апреле TikTok предлагали запретить и в России, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru