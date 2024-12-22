Албания запретит TikTok из-за убийства подростка

Албанские власти на год запретили в стране TikTok. Соцсеть обвинили в «подстрекательстве к насилию и издевательствам, особенно среди детей», сообщает Reuters.



Доступ к платформе будет закрыт для всех жителей Албании. Мера будет действовать с начала 2025 года.