Кремль раскрыл некоторые подробности встречи Путина и Фицо
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что встреча Фицо и Владимира Путина была запланирована несколько дней назад. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.
По словам Пескова, вечером в воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводит встречу президентом России Владимиром Путиным в формате один на один.
Представитель Кремля не исключил, что стороны затронут тему транзита российского газа. Будет обсуждаться и международная повестка. Песков отметил, что конкретные вопросы, обсуждавшиеся на встрече, появятся после ее окончания.
Фицо стал третьим лидером страны — члена Евросоюза, который приехал в Москву после начала конфликта на Украине. До этого в Кремле принимали премьеров Венгрии и Австрии, Виктора Орбана и Карла Нехаммера.
Словакия продолжает закупки российского газа, его транзит идет через Украину. Киев намерен прекратить его 31 декабря. Фицо уже пригрозил «серьезным конфликтом», если она не разрешит продолжать транзит российского газа через свою территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самолет рухнул на дома в популярном туристическом городе Бразилии
- Кремль раскрыл некоторые подробности встречи Путина и Фицо
- Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо в Кремле
- Писториус счел, что Германии следует готовиться противостоять «российской угрозе»
- Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом
- 11 дельфинов погибли после крушения танкеров в Черном море
- Грузинский премьер пригрозил тюрьмой президенту Зурабишвили
- ЕС планирует санкции против новых секторов экономики России
- Албания запретит TikTok из-за убийства подростка
- Ракетный обстрел ВСУ повредил 17 объектов культурного наследия в Рыльске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru