Кремль раскрыл некоторые подробности встречи Путина и Фицо

Представитель Кремля не исключил, что стороны затронут тему транзита российского газа. Будет обсуждаться и международная повестка. Песков отметил, что конкретные вопросы, обсуждавшиеся на встрече, появятся после ее окончания.

Фицо стал третьим лидером страны — члена Евросоюза, который приехал в Москву после начала конфликта на Украине. До этого в Кремле принимали премьеров Венгрии и Австрии, Виктора Орбана и Карла Нехаммера.



Словакия продолжает закупки российского газа, его транзит идет через Украину. Киев намерен прекратить его 31 декабря. Фицо уже пригрозил «серьезным конфликтом», если она не разрешит продолжать транзит российского газа через свою территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

